Diabète : déceler le vrai du faux sur les aliments à privilégier

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les produits allégés en sucre ne sont pas meilleurs pour les diabétiques. "Tout comme le diable, le diabète se niche dans les détails. Concrètement, un produit dit allégé en sucre doit contenir 30% de sucre en moins par rapport à un produit de référence. Problème : il y a toutes sortes de types de sucres et les industriels peuvent jouer sur les mots", explique Julien Duponchel en direct sur le plateau de du 13 Heures de France 2.

Mieux vaut se méfier des produits light

Pour choisir, il faut donc faire attention aux étiquettes. "Par exemple, une compote dite sans sucre est une compote sans saccharose, à savoir le sucre blanc traditionnel. Mais le produit peut contenir plus de fructose, qui est un autre sucre, et pour une personne diabétique, cela a quasiment le même effet. Quand on est diabétique, mieux vaut également se méfier des produits light. Des produits moins gras ne signifient pas pour autant des produits moins sucrés", conclut le journaliste.

