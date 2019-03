Découvrir le monde hospitalier en soignant son nounours

Des enfants sont invités par l'hôpital à soigner leur nounours, une façon ludique de découvrir le monde hospitalier. Radio d'une peluche à la main, une infirmière explique à un enfant comment on soigne les fractures du bras. "Si ton doudou a le bras cassé, on va lui mettre un plâtre. Comme ça son os va pouvoir se réparer", explique la jeune femme, avant de bander le bras du doudou sous les yeux de l'enfant.

Apprendre les bons réflexes

En plus de la découverte, c'est l'occasion pour les enfants d'apprendre les numéros d'urgences et les bons réflexes à avoir en cas de problème. "Le plus important c'est de leur apprendre à composer le numéro d'urgence. On leur explique bien que ce n'est pas un jouet et qu'il ne faut pas raconter de bêtises", explique un infirmier. Enfin, les enfants passent par la pharmacie pour en apprendre un peu plus sur les médicaments. Comment sont fabriqués les gélules et surtout, comment les utiliser. Un parcours en douceur pour apprendre et se rassurer.