La chanteuse Avril Lavigne veut "attirer l'attention sur la gravité de la maladie de Lyme"

La Canadienne a mis en ligne un long texte sur son site internet pour raconter son combat contre cette maladie.

Elle est de retour. La chanteuse canadienne Avril Lavigne, devenue célèbre au début des années 2000 avec Complicated ou Girlfriend, a annoncé jeudi 6 septembre la publication d'un nouvel album et témoigné de son combat contre la maladie de Lyme, qui a failli, dit-elle, lui coûter la vie. Elle a contracté cette maladie en 2014, mais n'a été formellement diagnostiquée que plusieurs mois plus tard. "J'ai passé ces dernières années à la maison, malade, à me battre contre la maladie de Lyme", a-t-elle écrit dans un texte publié sur son site.

Elle a expliqué que le premier titre, issu du nouvel album, qu'elle avait choisi de publier, le 19 septembre, intitulé Head Above Water (la tête hors de l'eau) avait été écrit "pendant l'un des moments les plus terrifiants de ma vie". "J'avais accepté la mort et je pouvais sentir mon corps s'éteindre", se souvient celle qui a grandi au Canada mais possède également la nationalité française. L'ancienne star adolescente, qui a écrit beaucoup de ses chansons, avoue avoir hésité avant d'évoquer sa maladie. "Non seulement cela fait partie de ma vie, mais je dois aussi attirer l'attention sur la gravité de la maladie de Lyme", a-t-elle écrit.

Aujourd'hui âgée de 33 ans, Avril Lavigne a créé une fondation destinée à favoriser la recherche sur la maladie de Lyme, transmise à l'homme par la piqûre d'une tique. Diagnostiquée rapidement, elle n'a, en générale, que des effets limités, essentiellement des maux de tête, des accès de fatigue ou des douleurs articulaires. Non décelée, elle peut provoquer, après plusieurs mois, voire plusieurs années d'incubation, des atteintes articulaires et neurologiques.