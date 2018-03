Cro-Magnon : le visage de notre ancêtre

Un visage déjà marqué par la maladie. De quoi souffrait l'homme de Cro-Magnon, notre ancêtre de 27 000 ans découvert en Dordogne ? D'où vient cette déformation sur son crâne ? Grâce à un outil moderne, un scanner précis à 10 microns près, les experts de médecine légale lèvent enfin le mystère. "On s'est rendu compte qu'à l'intérieur de l'os, au niveau de la base du crâne, mais également à la surface du crâne, il y avait de nombreuses érosions provoquées par des nodules qui poussaient, qui grossissaient, et qui finissaient par éroder l'os au fur et à mesure", explique le Dr Philippe Charlier de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines).

Problèmes d'équilibre, maux de tête...

Les chercheurs ont ensuite comparé son cas à d'autres cas connus grâce à la littérature scientifique ou recensés dans des collections anatomiques et pathologiques. C'est comme cela qu'ils sont arrivés à une proposition de diagnostic de la maladie génétique. Elle crée des tumeurs bénignes le long des nerfs, à la fois sous la peau et en profondeur. Elle peut provoquer des problèmes d'équilibre, des maux de tête et même rendre aveugle.

