Covid-19 : le Haut-Rhin en proie au virus

Une sortie d'école un peu particulière dans cette école de Mulhouse (Haut-Rhin). L'établissement s'apprête à fermer ses portes pendant 14 jours, une décision liée à la crise sanitaire du Covid-19. "C'est une précaution qu'il faut prendre tout de suite, car la santé, c'est primordial", juge une mère d'élève. "Je trouve que c'est trop tard pour faire ce genre de choses, il aurait fallu faire ça avant", tempère un autre parent.

Près de 200 établissements scolaires sont affectés par une fermeture

Entre 30 et 40 000 élèves sont concernés par ces fermetures, réparties entre 200 établissements."On va arrêter de travailler, on a pas le choix", indique un parent afin de pouvoir garder ses enfants. Une plate-forme d'enseignement à distance a été établie pour les élèves. Selon Élisabeth Laporte, rectrice de l'académie de Strasbourg (Bas-Rhin) :"Cette plateforme va leur offrir des parcours pédagogiques de quatre semaines et nous-mêmes avons travaillé sur des activités pour les enfants de petite et moyenne section."

