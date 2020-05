Zones vertes, liberté retrouvée, responsabilités… les Unes de la presse régionale

Vendredi 29 mai, il y a une couleur à la Une des journaux, ou plutôt une absence de couleur. "La France n’est plus en rouge, elle est passée au vert, aussi sur les Unes, avec celle de L’Alsace qui titre 'Feu vert’, et celle de L’Est républicain qui montre la carte d’avant et celle du déconfinement. La presse régionale dans son ensemble a un mot à la Une : la liberté. Sud Ouest titre d’ailleurs : ’Enfin libres !’ La liberté que l’on retrouve aussi en Bretagne, sur la Une du Télégramme, avec ce 'Bond vers la liberté !'", commente Sébastien Thomas sur le plateau du 13 Heures.

Libertés et responsabilités

"Du côté de La Montagne, c’est aussi un 'vent de liberté' qui souffle, avec une Une sur les parcs et les jardins à nouveau peuplés de citoyens et plus de dérogations existantes. 'Déconfinement : enfin libres !', dit La Dépêche du Midi qui, comme beaucoup d’autres journaux, consacre aussi une partie de sa Une à la mort de Guy Bedos. 'Libres' oui, mais 'responsables', proclame La Voix du Nord. Il faudra également apprendre à vivre différemment dans les bars et les restaurants, qui vont certes rouvrir, mais pas tout à fait comme avant, rappelle Ouest France", poursuit le journaliste.

