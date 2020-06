Yémen : un médecin effectue des consultations gratuites depuis sa voiture

Au Yémen, un médecin a trouvé un moyen original d'aider la population. Il se balade avec une inscription sur son véhicule : "Arrêtez-moi si vous avez besoin d'une consultation médicale". Un homme s’arrête et lui demande conseil. "Ma femme souffre depuis une semaine ou deux", explique-t-il. Le Dr Hajj s’arrête pour une consultation improvisée et prescrit des vitamines.

Il donnait des consultations gratuites sur les réseaux sociaux

"J'étais en chemin pour aller voir un ami et j'ai vu la voiture du médecin. Je lui ai demandé de s’arrêter car j'avais besoin d'un avis médical, et il m'a écrit une ordonnance. Si tous les médecins faisaient la même chose, tout le monde irait bien", se réjouit le patient. Dans un pays ravagé par la guerre et confronté au Covid-19, le Dr Hajj fait le tour de Sanaa dans sa voiture. Il propose des consultations gratuites pour les malades les plus démunis. Il avait commencé à donner des consultations gratuites sur les réseaux sociaux, puis il a voulu atteindre ceux qui n'avaient pas internet.