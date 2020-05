Wittenheim : inquiétudes autour du déconfinement

Dans certaines régions, la fin du confinement est vécue avec un peu plus d’angoisse que d’autres. C’est le cas des zones en rouge. Dans le Haut-Rhin, un département particulièrement meurtri par l’épidémie, les habitants, tout comme le maire de Wittenheim, n’étaient pas tout à fait prêts. La réouverture de l’Hôtel de ville suscite les inquiétudes, malgré le marquage au sol et certains sièges condamnés pour respecter les mesures de distanciation sociale.

"Il faut gérer au plus près du terrain"

Néanmoins, le maire Antoine Homévoulait être en première ligne pour l’ouverture des commerces. "Économiquement, deux mois d’arrêt pour des artisans c’est hyper dur et bien sûr je pense aussi à celles et ceux qui ne peuvent pas ouvrir, comme les restaurants", confie-t-il. Le maire de Wittenheim n’est pas vraiment favorable au déconfinement en Alsace. "On aurait dû s’adapter aux différences de situation, il est évident que la situation de l’Alsace n’est pas celle de l’ouest ou du sud-ouest du pays, par exemple. La leçon à tirer de tout ça, c’est qu’il faut que l’on gère au plus près du terrain", poursuit l'élu.

