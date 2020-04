Vrai ou fake : y'a-t-il des hôpitaux encore vides ?

Le hashthag #FilmYourHospital est en train de monter sur les réseaux sociaux. En pleine période de coronavirus, les internautes filment des hôpitaux vides. "Ils pensent qu'on leur cache la vérité. Un internaute toulonnais veut faire le test et se rend donc dans l'hôpital de sa ville. On le voit se déplacer dans l'établissement et il ne rencontre quasiment personne. Sa vidéo est très commentée sur les réseaux sociaux", explique Julien Pain, journaliste France Télévisions.

Le gouvernement a décidé de déprogrammer toutes les opérations non-urgentes

Alors ces vidéos montrent-elle que la situation est moins grave que ce qu'on nous dit ? "C'est faux. Premièrement, le gouvernement a décidé de déprogrammer toutes les opérations non-urgentes (...) Rien d'anormal, donc, que l'accueil et les salles d'attente des hôpitaux soient déserts. Maintenant, cet internaute affirme qu'il a été dans les unités dédiées au Covid-19", poursuit Julien Pain. "Et le personnel est formel : l'hôpital est presque au niveau maximum d'hospitalisation liée au Covid-19."

