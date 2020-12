Ils ont pour points communs de propager de fausses informations à propos du Covid-19 et de bénéficier d'une large audience. Parmi les antivaccins historiques, on retrouve Luc Montagnier et Henri Joyeux. Cette vieille planète antivaccin attire à elle de jeunes astres comme Kim Glow, ancienne star de la télé-réalité et super-propagatrice de fausses informations, avec une audience de 2 millions d'abonnés.

Jean-Marie Bigard, un relais de poids

Christian Peronne, lui, est le chef de file d'une autre planète : celle des médecins "rassuristes", qui compte également dans ses rangs Louis Fouché et Alexandra Henrion-Caude. Ces médecins et scientifiques trouvent un relais à l'Assemblée nationale en la personne de Martine Wonner, connue pour avoir défendu une fausse information jusque sur les bancs de l'hémicycle. L'humoriste Jean-Louis Bigard permet aussi à ces théories complotistes de se faire entendre. Dans les médias enfin, le journaliste André Bercoff (Sud Radio) voyage avec allégresse entre ces différentes constellations.



Retrouvez l'intégralité de l'émission "Vrai ou fake" du jeudi 10 décembre 2020 ici.