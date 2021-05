Vrai ou Fake : qui est Louis Fouché, le médecin devenu une figure complotiste ?

Louis Fouché est médecin réanimateur à Marseille (Bouches-du-Rhône). Il est devenu une figure complotiste en propageant des contre-vérités sur l'épidémie de Covid-19 depuis plusieurs mois et en animant Reinfo Covid, un site de désinformation.

Louis Fouché est médecin à l'hôpital de la Conception à Marseille (Bouches-du-Rhône). Depuis le début de la pandémie de Covid-19, il participe à une multitude de lives avec les internautes sur les réseaux sociaux et donne son opinion. Selon lui, le vaccin contre le Covid-19 ne fonctionne pas. Il affirme même que les vaccins à ARN pourraient rendre infertile en produisant des anticorps avec une protéine particulière. Ses théories ne sont basées sur aucune étude scientifique probante.

Une véritable communauté complotise

Avec ses interventions, ce médecin s'est créé une véritable communauté. Il fonde son site Reinfo Covid à l'automne dernier et deux chaines YouTube qui cumulent plusieurs millions de vues. Mais ses interventions dépassent désormais le cadre d'Internet. À Nîmes, en avril dernier, il s'est exprimé devant des centaines de personnes et dénonce une société malade. Selon lui, son action s'apparente à de la résistance. Il appelle à créer une société alternative. Il se dit même prêt à utiliser la violence. Il est encore en poste à Marseille et l'Ordre des médecins indique qu'aucune procédure n'est en cours contre lui.