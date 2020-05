Vrai ou Fake : pourquoi les masques sont beaucoup moins chers au Maroc qu'en France ?

C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit une personne acheter un paquet de dix masques de protection au Maroc, pour un prix de huit dirhams, soit environ huit centimes d'euros l'unité. Pourquoi une telle différence avec la France, où le même masque peut coûter jusqu'à 95 centimes, un prix plafond fixé par l'État ? Depuis le 7 avril, le port du masque est obligatoire au Maroc et le gouvernement subventionne leur production.

Production nationale contre importation

Côté français, on dépend davantage de produits importés. Il faut compter environ 30 centimes d'euros l'achat d'un masque en Chine et y ajouter les frais de transport, les frais de douane et le coût du conditionnement. Dans la grande distribution, un masque chirurgical est en moyenne vendu 60 centimes en France. L'État a fait baisser la TVA sur ce produit de 20 à 5,5%, considérant que c'était à présent un produit de première nécessité.