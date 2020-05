La fondation Rockefeller aurait publié un rapport en 2010 qui, selon certains internautes, prévoit "comment une pandémie peut être utilisée comme excuse pour établir un pouvoir autoritaire mondial". Pour d’autres, c’est même la preuve "que cette crise de coronavirus exacte était un scénario pré-planifié". Ce rapport existe bel et bien, a confirmé la fondation à la journaliste de France Télévisions Mathilde Gracia. En 2010, elle a établi avec un partenaire quatre scénarios pour le futur de la technologie et du développement international.



Huit millions de morts en sept mois

"L’un d’entre eux prévoit une pandémie et ses conséquences. Une souche de grippe provenant de l’oie sauvage se propage à travers le monde. Elle tue huit millions en sept mois. 20% de la population est infectée. La plupart des décès sont des jeunes adultes en bonne santé. La fondation prévoyait la possibilité d’une réponse autoritaire des gouvernements. La fondation n’est pas la seule à avoir imaginé ou alerté sur les risques d’une pandémie. Elle a bien publié en 2010 une étude qui prévoit l’émergence d’une pandémie mais il s’agissait d’étudier des scénarios de réaction à une crise sanitaire et non pas d’un plan pour instaurer une dictature mondiale. Le rapport alertait même sur les risques que pouvaient faire peser une telle crise sur nos démocraties", conclut Mathilde Gracia.