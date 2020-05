L'ancien joueur de l'équipe de France de football et du Paris Saint-Germain, Vikash Dhorasoo, a laissé entendre que le coronavirus tuait moins que d'autres épidémies et que, par conséquent, la réponse avait été disproportionnée. "Quelqu'un pourrait me rappeler pourquoi on a mis le monde entier en confinement pour la maladie classée 17e au rang mondial en nombre de morts ?", a interrogé le candidat LFI à la mairie de Paris.

Le graphique date du 9 mars

Pour appuyer son propos, Vikash Dhorasoo a mis en avant un graphique faisant un classement des maladies infectieuses en fonction du nombre de morts que ces dernières ont causé par jour. Mais le graphique, où le coronavirus arrive bien à la 17e position avec 56 morts par jour dans le monde, est trompeur. D'abord parce qu'il date du 9 mars 2020, soit bien avant le pic de l'épidémie. De plus, selon les spécialistes, ce calcul n'a pas de sens : "Le nombre de cas par jour n'est pas très intéressant. Avec le Covid-19, le nombre de cas par jour est exponentiel", explique Emmanuel Baron, médecin et directeur d'Epicentre, le centre de recherche de Médecins sans frontières.

Contacté par Julien Pain, journaliste de France Télévisions, l'ancien footballeur Vikash Dhorasoo persiste et signe. "J'utilise mon espace de liberté qu'est Twitter pour dire aux gens qu'on pouvait peut-être faire autrement (...) Pour moi, ce visuel fonctionne. Et il a le droit de fonctionner aussi pour les gens autour de moi."



