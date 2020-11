On ne sait toujours pas comment le Covid-19 a emergé dans le monde. "Au départ, on nous a raconté que c’était une chauve-souris, que c’était passé par un animal intermédiaire, en l’occurrence le pangolin", explique le journaliste Julien Pain. Le pangolin était en réalité innocent. Tout aurait également commencé sur un marché de Wuhan, en Chine, "sauf que maintenant, on sait que c’est faux". Alors, quelles sont les hypothèses ? Un autre intermédiaire est toujours envisageable, même si on ignore encore lequel. Il pourrait également s’agir d’un virus dormant, qui a muté et est devenu dangereux pour l’homme. Enfin, le virus est peut-être sorti d’un laboratoire, où un laborantin se serait infecté avant de contaminer la population de Wuhan.

Bientôt une enquête indépendante

Le virus peut-il avoir été créé dans un laboratoire ? Julien Pain cite un chercheur du CNRS, Etienne Decroly : "nos hypothèses doivent également tenir compte de ce qu’il est actuellement possible de réaliser dans les laboratoires de virologie, et du fait que dans certains laboratoires, la manipulation du génome de virus potentiellement pathogènes est une pratique courante, notamment pour étudier les mécanismes de franchissement de la barrière d’espèce." Pour connaître la vérité sur la provenance du virus, il faudrait une enquête indépendante. Elle devrait être menée par l’OMS, mais pour le moment, il lui est impossible d’enquêter en Chine en totale indépendance.