Michel Cymes s'est-il vraiment fait vacciner ? Sur Facebook, une vidéo entend montrer que la seringue n'a pas d'aiguilles. Mais en réalité, le médecin et animateur de télévision s'est bien fait vacciner. La vidéo étant de mauvaise qualité, quand la seringue bouge trop vite, l'aiguille qui est très fine, n'est plus visible. Sur d'autres images de meilleure résolution, on voit bien l'aiguille qui a servi à injecter le vaccin.

Seringue avec capuchon ?

Des accusations de fausse vaccination qui sont récurrentes sur les réseaux sociaux. La Première ministre du Queensland (Australie) en a fait les frais. La vidéo la concernant date son vaccin contre la grippe en avril 2020. Elle se fait vacciner avec une seringue sans capuchon en plastique selon certains. En réalité, l'infirmière était allée si vite que les photographes n'avaient pas pu immortaliser la scène. Elle avait alors refait le geste pour les photos avec un capuchon. La séquence avait été coupée pour tromper les internautes