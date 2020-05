Vous avez sûrement dû voir passer des photos qui montreraient que les distances de sécurité ne sont pas respectées, notamment dans des files d'attente au supermarché. Alors bien sûr, les gestes barrières ne sont pas respectés par tout le monde. Mais il faut se méfier de ces photos accusatrices, car il est très facile de faire mentir une image. Ainsi, en allant photographier la file d'un supermarché, on peut zoomer et donner l'impression que la rue est bondée, et les gens seulement à quelques centimètres les uns des autres.

L'angle de prise de vue change tout

Mais en prenant un angle de vue de l'autre côté du trottoir, il y a bien 1,5 m entre les personnes dans la file. C'est la position du photographe et l'effet de zoom qui changent complètement la perception de l'image. Et ce qui marche en photo fonctionne aussi pour la vidéo. Attention, donc, de ne pas tomber dans le piège de photos trop sensationnalistes. Il est facile de se tromper.