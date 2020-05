Voiture : le délai pour les contrôles techniques prolongé

Avec la mise en place du confinement le 17 mars, il était devenu très difficile de trouver un garagiste d'ouvert. Un souci pour les trois millions de propriétaires de voitures qui avaient planifié le contrôle technique de leur véhicule pendant ces huit semaines d'arrêt du pays, pour faire barrière au coronavirus. Pour éviter que trop de personnes ne se ruent chez leur garagiste, le gouvernement a choisi de prolonger la durée du délai pour effectuer ce contrôle.

Une information pas très bien diffusée

Pour autant, dans les centres de contrôle technique, les automobilistes sont loin d'être tous au courant de la prolongation de cette période. "J'avoue que je ne me suis pas trop informée. J'ai des amis qui m'ont précisé que le délai était rallongé mais je n'ai pas demandé plus de précisions et j'espère que je suis dans les temps", confie la cliente d'un garage parisien. Les automobilistes disposent de trois mois et 12 jours pour effectuer leur contrôle technique.

