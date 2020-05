Défilé du 1er-Mai à Strasbourg (Bas-Rhin) en 2018. (PATRICK HERTZOG / AFP)

Pas de 1er-Mai cette année, c’est historique. Si les défilés politiques et syndicaux, les camions de la CGT et de la CFDT, les barbecues, les banderoles et les mégaphones vous manquent, vous êtes au bon endroit. Vous êtes surtout au bon endroit parce que vous êtes chez vous ! La fête du travail c’est complètement ''has been'', cette année vive la fête du télétravail !

Départ de notre manif télétravail à 14h10

Voici le parcours : départ de la porte d’entrée, passage furtif dans la cuisine, vous mettez les saucisses à cuire au four, et hop demi-tour, direction le salon, pour crier haut et fort vos revendications à vos enfants : "Foutez-moi la paix au moins une heure dans la journée !" Attention aux jets de coussins imprévus dans votre direction, ensuite un petit coup de mégaphone pour répliquer.

La salle de bains où vous affichez votre banderole : "Remets le bouchon sur le dentifrice, je ne peux pas tout faire, j’ai une confcall à 16h". Là, vous mettez un peu de Philippe Martinez, le leader de la CGT pour bien leur faire comprendre que vous ne rigolez pas. Vous retournez en cuisine, vous récupérez les saucisses, vous vous mettez à la fenêtre, fière comme un coq et vous changez le disque pour le final, Bella Ciao :

Bon si mon idée ne vous plaît pas, j’ai aussi en stock la France insoumise qui organise une "casserolade", concert de casserole à midi, ou la manif avec slogan au balcon à 20h pour la CGT. Sinon il y a toujours la bonne vieille manif en ligne mais là l’ambiance n'est pas garantie.