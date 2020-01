Virus : Wuhan, une ville sous surveillance

Prise de température systématique des voyageurs à l'entrée de la ville de Wuhan (Chine), à l'aéroport et dans les gares. Les rues sont désinfectées par les employés municipaux ou par des camions. Depuis que le bilan des victimes s'est alourdi, la ville de Wuhan, 11 millions d'habitants, a changé de visage. Tout le monde est masqué. Aux abords du marché, l'épicentre du virus, personne ne s'aventure.

Festivités du Nouvel an chinois annulées

C'est au marché que les premières victimes ont contracté le virus il y a plus d'un mois. Aujourd'hui, il est interdit d'accès. Les autorités locales conseillent aux habitants de rester chez eux. Les bars et les restaurants sont vides et fermés. "Tout est tellement incertain, je ne veux prendre aucun risque pour que mes employés et les clients ne soient pas exposés", explique Gerry Niu, un restaurateur. Les festivités du Nouvel an chinois ont été annulées à Wuhan.

