Virus : qu'est-ce que l'urgence de santé mondiale ?

Le bilan de coronavirus en Chine s'établit à 213 morts et plus de 10 000 contaminations. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché l'urgence sanitaire de portée internationale. Ce niveau d'alerte a déjà été enclenché quatre fois auparavant dans le cadre d'une épidémie grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue. Ce sont les critères étudiés par l'OMS pour déclencher une USPPI, à savoir une urgence de santé publique de portée internationale.

Une urgence créée en 2005

Un niveau d'alerte mondiale qui s'articule en six phases selon le niveau de propagation du virus. Phase 1 : on assiste à une simple transmission du virus entre animaux. Phase 6 : celle de la pandémie, une transmission d'homme à homme qui touche tous les continents. Depuis sa création en 2005, cette urgence a été décrétée cinq fois pour cinq épidémies particulièrement meurtrières : la grippe A (H1N1), la polio, Ebola et Zika.