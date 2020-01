Virus en Chine : la ville de Wuhan placée en quarantaine

Plus aucun train, plus aucun avion ne circulent à Wuhan, la ville chinoise d'où est parti le mystérieux coronavirus. Arnauld Miguet, envoyé spécial, ne peut pas quitter la ville, jeudi 23 janvier. "Wuhan est une ville placée sous quarantaine. Depuis 10 heures, heure locale, ce matin, l'aéroport, les gares, les stations de métro sont fermés jusqu'à nouvel ordre", précise le journaliste.

400 personnes contaminées

"Nous avons essayé de partir en voiture, mais nous avons du faire demi-tour face à un barrage de police. On ne peut plus sortir, on ne peut plus entrer à Wuhan. Les autorités locales ont demandé aux habitants de rester chez eux. Les rues sont absolument vides et lorsqu'on est dehors, il faut évidemment porter un masque. Il y a plus d'un millier de personnes en observation dans les hôpitaux de Wuhan. 400 personnes ont contracté le mystérieux virus", rappelle Arnauld Miguet.

