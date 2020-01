Virus de Wuhan : Pékin décide de fermer la Cité interdite

Toute la Chine marche au ralenti depuis l'apparition d'un nouveau coronavirus à Wuhan (Chine). Pékin, la capitale, a décidé d'annuler les festivités du Nouvel An par mesure de précaution. "Pékin a pris des mesures de précaution extrêmement strictes. Toutes les célébrations liées au Nouvel An lunaire sont annulées et la Cité interdite, le monument le plus emblématique et le plus visité de la capitale chinoise, va être fermée pour une durée indéterminée", explique le journaliste Antoine Védeilhé, en duplex depuis Shanghai, jeudi 23 janvier.

"Les gens évitent de sortir de chez eux"

Les autorités veulent éviter la propagation du coronavirus lors de grands rassemblements. "Aujourd'hui, toute la Chine vit au ralenti, suspendue aux annonces de nouveaux cas décelés un peu partout sur le territoire. Ici, à Shanghai, les gens évitent de sortir de chez eux. Ceux qui sortent le font avec un masque chirurgical sur le visage", précise le journaliste. Il est devenu impossible de se procurer des masques, les magasins et les pharmacies sont en rupture de stock.

