Virée à la campagne : les Franciliens débarquent dans l’Yonne

À Sens (Yonne), respirer l’air frais de la campagne, avoir son propre jardin... C'est le rêve de Dominique Brassaert. Avec sa compagne, ce Parisien est resté confiné à dans un appartement de 70 m2. Depuis le 11 mai, il cherche une maison dans les environs de Sens. "Le calme, et puis comme vous l’entendez, les petits oiseaux : c’est ce qu’on n'a pas" à Paris, explique Dominique Brassaert, futur acquéreur.

Le télétravail favorise les déménagements à la campagne

Autre élément indispensable pour lui : un bureau. "On s’est rendu compte avec le confinement qu’il y avait la possibilité de faire du télétravail, fonctionnement qui va être de plus en plus développé, je pense", ajoute-t-il. Diagnostiqueur en immobilier, Dominique Brassaert se rend régulièrement sur des chantiers en Île-de-France. L’idéal pour lui : être une partie de la semaine à Paris et le reste à la campagne. Une solution possible, puisque la capitale n’est qu’à 125 kilomètres de Sens. En train, cela représente un trajet de 55 minutes.

Le JT

Les autres sujets du JT