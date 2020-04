Violences conjugales : "Nous sentons que le confinement commence à durer", déplore le procureur d'Eure-et-Loir

Mercredi 8 avril, au 23e jour du confinement commencé le 17 mars afin de contenir l'avancée de la contamination au Covid-19, environ 400 000 contraventions ont été dressées par les forces de l'ordre pour non-respect de la mesure barrière. "Ce n'est pas en ce qui concerne les violations du confinement en tant que telles que nous sentons le plus que le confinement dure", explique Rémi Coutain, procureur d'Eure-et-Loir.

Hausse des violences conjugales

"Là où nous sentons que le confinement commence à durer, c'est dans deux domaines bien particuliers. D'une part, celui des contacts avec les forces de l'ordre. Plus les jours passent et plus on sent que les policiers et les gendarmes sont face à des personnes qui acceptent mal les contrôles. (...) D'autre part, c'est en matière de violences intrafamiliales, et notamment de violences conjugales, que nous sentons le plus que le confinement commence à durer", poursuit le fonctionnaire.

