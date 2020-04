Villeneuve-la-Garenne : nouvelles échauffourées au lendemain d'un accident de moto impliquant la police

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour mettre fin aux incidents qui ont duré environ une heure, dimanche soir.

Des tensions avec les forces de l'ordre ont à nouveau éclaté dans la soirée du dimanche 19 avril à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), où un accident de moto impliquant la police avait provoqué la veille de premières échauffourées avec les habitants.

En pleine période de confinement lié au Covid-19, un important dispositif policier a été déployé dans la ville où des feux d'artifice épars continuaient d'être tirés vers 1h30 et où du mobilier urbain et des voitures ont été incendiés. Le calme était toutefois globalement revenu. Selon des riverains, les échauffourées ont commencé vers minuit et ont duré pendant une heure. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène.

A une quinzaine de kilomètres de là, des incidents se sont également produits à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où des poubelles ont été incendiées, a constaté une journaliste de l'AFP, sans qu'il soit possible d'établir à ce stade un lien avec les évènements de Villeneuve-la-Garenne.