Vienne : un nouveau cas de Covid-19 parmi les enseignants testés à Chauvigny, les écoles restent fermées

L'enseignante contaminée ne présente aucun symptôme. Elle a été placée en quatorzaine.

Une enseignante a été testée positive au Covid-19 à Chauvigny (Vienne), rapporte mardi 12 mai France Bleu Poitou. Elle fait partie des 85 personnes (personnels de l'éducation et agents communaux) testées après la découverte de quatre premiers cas au sein du collège Gérard Philipe.

Sur décision du maire, Gérard Herbert, et en accord avec la préfecture et le rectorat, toutes les écoles de la commune restent fermées. Les établissements scolaires publics ainsi que l'école privée n'ont donc pas ouvert leurs portes aux enfants 12 mai : les autorités souhaitaient attendre l'ensemble des 85 résultats. Les écoles vont encore rester fermées "le temps qu'une enquête épidémiologique soit menée", explique Gérard Herbert. Il s'agit de connaître et tester les personnes contacts de la malade. Cela pourrait prendre plusieurs semaines.

L'enseignante testée positive est "une personne asymptomatique, qui ne présente donc ni de symptômes ni de complications", rapporte l'élu. Elle a été placée en quatorzaine.