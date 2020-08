Vienne : la ville de Châtellerault adapte ses activités estivales

À Châtellerault (Vienne), les jeux pour enfants sont adaptés aux gestes barrière. Malgré les règles strictes, l’amusement est toujours au rendez-vous. Le gel est déposé sur les mains et une charlotte est fixée sous les casques, lors du laser game. Les enfants se défoulent dans le parc durant vingt minutes. Églantine, 14 ans, était impatiente. "Même si on est déconfinés, je n’aurais pas pensé qu’on pouvait autant s’amuser", explique la jeune fille.

Plus de 200 animations proposées

Cet été, la ville propose plus de 200 animations. Mais comment éviter les regroupements ? Les activités ont été réparties sur plusieurs sites. Au bord de Vienne, le paddle remporte un franc-succès. Des jeunes viennent quasiment tous les jours. La ville a dû embaucher trois fois plus d’employés que d’habitude, afin de désinfecter le matériel et de gérer les petits groupes. Les grands rendez-vous ont été annulés.

