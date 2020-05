VIDEO. Vrai ou fake : les arnaques au gel hydroalcoolique

Sur les réseaux sociaux, certains internautes s'interrogent sur l'efficacité de leur gel hydroalcoolique, recommandé par les autorités de santé pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus. En effet, tous les produits revendiquant des propriétés desinfectantes n'ont pas la même efficacité. Plus grave : certains produits sont simplement inefficaces. Entre les produits utilisés contre le bactéries et pas contre les virus et les arnaques pures et simples, comment s'y retrouver ?

Franceinfo s'est intéressé aux différents gels et à leur efficacité réelle. Une enquête à retrouver, dans sa version longue, dans cet article.