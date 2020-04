VIDEO. \"Vivre en paix et en harmonie ensemble\" : le cri d\'alerte de Jane Goodall sur la situation des animaux sauvages

"Je prie pour que ce cauchemar prenne bientôt fin. Je prie pour que le cauchemar s'arrête aussi pour tous les animaux sauvages capturés."

Jane Goodall a livré un message de vivre-ensemble mais aussi d'inquiétude en cette période de pandémie. Ses pensées vont vers les personnes victimes du Covid-19. Mais, l'anthropologue veut aussi attirer l'attention sur la situation des animaux sauvages, ceux qui sont "enfermés dans d'horribles conditions afin d'être mangés ou parce que certains pensent que certaines parties de ces animaux peuvent être utilisées pour soigner des maladies ou leur donner force et virilité."

Jane Goodall l'assure : les animaux souffrent, comme nous. "Ils ressentent la peur, la solitude et le désespoir." "Nous détruisons les lieux de vie des animaux pour se procurer des matériaux pour nos maisons, nos villes et pour rendre nos vies plus confortables", déplore-t-elle. Selon l'éthologue, ce sont de tels comportements qui amènent à des situations comme celle que nous vivons aujourd'hui. "Nous possédons des cerveaux incroyables, nous sommes capables d'amour et de compassion les uns pour les autres, montrons un peu d'amour et de compassion pour les animaux avec qui nous partageons cette planète", fait valoir Jane Goodall.