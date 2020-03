VIDEO. Un orang-outan aide au nettoyage d'un zoo en Australie, fermé à cause du coronavirus

On peut compter sur elle pendant l'épidémie de coronavirus. Une femelle orang-outan prénommée Puteri a été filmée par le personnel du zoo de Perth, au sud-ouest de l'Australie, en train de nettoyer le sol d'un enclos à l'aide d'une éponge et d'une bassine de solution désinfectante. Un moment de légèreté pour les gardiens de ce zoo, qui a été obligé de fermer ses portes ce mardi 24 mars, afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 qui n'épargne pas l'Australie.

Le pays dénombre plus de 2 800 cas avérés de coronavirus, et au moins 13 morts liés, d'après un bilan dévoilé jeudi 26 mars. Après avoir fermé les frontières, les autorités australiennes ont décrété la fermeture temporaire des lieux et commerces jugés "non essentiels", mais aucune mesure de confinement général n'a pour l'instant été prise par le gouvernement.

En attendant un retour à la normale, les animaux du zoo de Perth vont être gardés par une équipe réduite de soigneurs. Et l'orang-outan Puteri va pouvoir continuer à assurer la propreté des lieux.