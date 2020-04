VIDEO. Trois conseils pour bien vivre le confinement en couple

"Il est certain que ce confinement va être une épreuve pour tous les couples quels qu'ils soient parce que c'est une situation qui est extraordinaire, à laquelle on a pas été préparé et qui va révéler les difficultés de chacun à rester seul, et seul avec l'autre", explique Guillaume Fond, psychiatre à l'hôpital La Conception à Marseille.

Accepter que l'autre s'isole

Pour le psychiatre, il est important de bien communiquer sur les désirs d'être seul de l'un ou de l'autre. Il conseille d'établir ensemble et de discuter "des moments où on se retrouve et des moments où on s'isole, que ça ne soit pas interprété par exemple comme "faire la tête"".

Privilégier les moments de qualité à deux

"Je pense qu'il est important de garder des moments de qualité dans le couple autour des repas", estime Guillaume Fond. Cela peut être l'occasion de préparer un repas ensemble, de parler et d'échanger à ce moment-là. "C'est un moment qui rythme la journée où on est sur de se retrouver." Guillaume Fond préconise ainsi de ne pas se laisser "dériver dans une espèce de routine de confinement".

Exprimer ses émotions sans reproches

Parler, échanger sont autant de manières d'éviter les non-dits et donc les conflits. "Pas de "tu", donc pas de "tu fais la tête", "t'es jamais content"… ce genre de phrases qui vont déclencher des disputes automatiquement", assure le psychiatre.