VIDEO. Tennis : Richard Gasquet reprend l'entraînement en étant "prudent" et sans perspective de reprise de la compétition

Le Biterrois, 50e joueur mondial, n’a plus joué en compétition depuis son quart de finale au tournoi de Dubaï, le 27 février dernier.

Richard Gasquet est de retour à l’entraînement. Il était mardi 12 mai sur le Court n°1 en terre battue du club du Racing dans le Bois de Boulogne. Le Biterrois, 50e joueur mondial, a frappé la balle durant une heure et demie avec Julien Cassaigne, son agent, ex-joueur lui-même et transformé pour l’occasion en Sparring Partner.

.@richardgasquet1 de retour à l'entraînement au Racing dans le Bois de Boulogne. 1h30 avec J. Cassaigne, histoire de retrouver les sensations. Une reprise en douceur avant d'accélérer la cadence en fin de séance. "La frappe ça va. Il faut simplement faire attention au physique." pic.twitter.com/qY7FoATOqZ — Fabrice ABGRALL (@FabriceAbgrall) May 12, 2020

Il s’est appliqué à jouer en rythme dans un premier temps avant d’accélérer la cadence en fin de séance. Richard Gasquet n’a plus joué en compétition depuis son quart de finale au tournoi de Dubaï le 27 février dernier. Et malgré ses 55 jours de confinement, le Biterrois n’a rien perdu de son tennis. La frappe de balle est toujours aussi pure et précise. "S'il y avait un tournoi demain, je mettrai Federer tête de série n°1 et Richard n°2, s’amuse Julien Cassaigne. Il joue vraiment très bien."

"Inutile de se presser"

Richard Gasquet, de son côté, s’attache surtout à préserver son physique. "Le physique, ça se perd très vite surtout quand tu as dépassé 30 ans, explique-t-il. Il faut faire gaffe, y aller doucement et progressivement. C'est inutile de se presser."

De toute manière, personne ne sait quand la compétition va reprendre, autant être prudent. À mon avis, nous les joueurs de tennis, on en a encore pour trois mois au minimum.Richard Gasquet, joueur de tennisà franceinfo

Richard Gasquet va donc continuer à s’entraîner consciencieusement sans la moindre perspective et sans objectifs précis. La reprise de la compétition n’est pas prévue, dans le meilleur des cas, avant le 13 juillet. Mais il est question que l’ATP, l’association qui gère le circuit professionnel masculin, annonce dans les prochains jours l’annulation des tournois prévus entre le 13 juillet et le 2 août.