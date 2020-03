VIDEO. Second tour des municipales : Yannick Jadot veut qu'un report soit décidé "aujourd'hui"

"Ce serait totalement irresponsable de la part du gouvernement de laisser planer le doute trop longtemps sur la tenue ou pas du second tour" des municipales, a estimé lundi 16 mars sur franceinfo l'eurodéputé EELV Yannick Jadot. Le premier tour, qui a eu lieu dimanche, a mobilisé moins d'un électeur sur deux en pleine épidémie de coronavirus.

Le gouvernement doit selon Yannick Jadot prendre une décision "aujourd'hui". "Le dépôt des listes, c'est officiellement demain à 18 heures, vous ne pouvez pas laisser la démocratie aussi malmenée", a lancé Yannick Jadot. "On attend que le gouvernement n'improvise pas (…) La responsabilité du gouvernement, aujourd'hui, c'est de reporter le second tour", a-t-il poursuivi.

Tous les scientifiques "nous disent qu'on doit rentrer dans une discipline beaucoup plus forte du point de vue de nos comportements, du point de vue des réunions. On ne peut pas organiser un second tour dans ces conditions. Ne serait-ce que quand vous devez négocier la fusion des listes pour un second tour, vous mettez 20 personnes autour de la table. Rien que ça, c'est créer un risque", a souligné l'eurodéputé EELV, qui appelle à "maintenir le résultat du premier tour" et à "modifier la loi électorale pour que l'on reporte le second".