VIDEO. Rugby : le Tournoi des six nations aura bien lieu à partir du 6 février, confirme Roxana Maracineanu

Tout est prêt pour le coup d'envoi, malgré l'épidémie de Covid-19. "La décision a été prise au sein du gouvernement de faire en sorte que le Tournoi des six nations se tienne à la date prévue, à partir du 6 février", a confirmé ce mardi sur France 2 la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu.

"La Fédération française de rugby nous a soumis un protocole sanitaire rigoureux, strict, qu'on a soumis aux autorités sanitaires", explique la ministre. Le tournoi international se déroulera sous le principe de la "bulle sanitaire comme on en a connu pendant le Tour de France de cyclisme". Les joueurs vont subir "des tests tous les trois jours et ils vont rester en bulle refermée à 30". Le sélectionneur du XV de France "Fabien Galthié a fait exprès de restreindre l'effectif dans ce protocole pour pouvoir léser le moins possible les clubs".

La ministre déléguée aux Sports précise que les joueurs seront "exemptés" de la septaine qui est actuellement imposée aux personnes voyageant entre le Royaume-Uni et la France. Le match Italie-France doit ouvrir le Tournoi ce samedi 6 février.