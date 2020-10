VIDEO. Covid-19 : après un mois dans le coma, le député Jean-Luc Reitzer retrouve les bancs de l'Assemblée nationale

"Vive la vie !" s'est écrié le député Les Républicains du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer, à son retour "avec émotion" à l'Assemblée nationale, mardi 13 octobre. Rescapé du Covid-19 après de longues semaines en réanimation, dont un mois passé dans le coma, l'élu été ovationné par ses collègues dans l'hémicycle.

Dans une question au gouvernement, Jean-Luc Reitzer a brièvement évoqué ses "quatre semaines de coma" et "deux mois et demi d'hospitalisation" à Mulhouse (Haut- Rhin). Il a appelé le Premier ministre à "tirer les leçons de cette épreuve collective" de la pandémie et "ne plus fermer de lits ni de services, si indispensables dans nos hôpitaux".

"Quel plaisir de vous revoir ici !" lui a répondu Jean Castex. "Vous êtes la preuve vivante que ce virus touche tout le monde… Et que personne ne peut être épargné ni à l'abri de ses dégâts", a ajouté le Premier ministre.

Jean-Luc Reitzer avait été le premier parlementaire officiellement atteint par le Covid-19 avec des premiers symptômes, fin février, puis deux mois et demi à l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse.