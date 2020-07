VIDEO. Rencontres économiques Aix-en-Seine, jour 2 : suivez les débats de la matinée en direct

300 personnalités débattent de l’après-crise du coronavirus, lors des Rencontres économiques Aix-en-Seine, les 3, 4 et 5 juillet : suivez les débats du samedi matin et participez.

Au programme de cette deuxième matinée des Rencontres économiques Aix-en-Seine, samedi 4 juillet : une série de sessions (Consommer en énergies vertes, entre urgence et utopie, Le dialogue social ou la guerre des idéologies, Mettre l’IA au service du progrès, Qualité, éthique et création : l’enjeu des nouveaux emplois, Mobiliser l’épargne pour investir dans notre avenir, Mettre la finance au service de la transition écologique, Réguler le pouvoir des monopoles, Big data, menace et opportunité, La redistribution des cartes sectorielles, Braver le risque).

A ces sessions thématiques s'ajoutent trois débats (Après la crise sanitaire, sortir de la crise économique, La technologie, réponse potentielle à tous nos défis, Améliorer la mobilité sociale, Mettre en œuvre un modèle alternatif de croissance), deux débats spéciaux (Comment éviter une crise sociale ? avec Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux, et Régionaliser la gouvernance pour plus d’efficacité ? avec Armin Laschet et Valérie Pécresse) et une session spéciale : La relance européenne : un sursaut pour sortir plus forts et plus unis, avec Ursula von der Layen.

Vous pouvez suivre chacune de ces interventions en vidéo, en direct ou en différé. Vous pouvez aussi participer au débat et suivre les questions du public via le module des commentaires, après avoir sélectionné l'événement de votre choix dans le menu déroulant.

Débat : après la crise sanitaire, sortir de la crise économique

8h00-8h50. Intervenants : Claire Hedon (présidente ATD Quart Monde), Paul Hudson (directeur général Sanofi), Yannick Jadot (député au Parlement européen), Florent Menegaux (président groupe Michelin), Stéphane Richard (président directeur général Orange).

Session 13 : consommer en énergies vertes, entre urgence et utopie

8h50-10h00. Intervenants : Astrid Alvarez (ancienne CEO Grupo Energia Bogota), Philippe Drobinski (professeur au CNRS et à l'Ecole Polytechnique), Mark Foley (chief executive officer Eirgrid Group), Magnus Hall (président et CEO Vattenfall AB), Marianne Laigneau (présidente du directoire Enedis), Jean-Philippe Puig (directeur général groupe Avril).

Session 17 : le dialogue social ou la guerre des idéologies

8h50-10h00. Intervenants : François Baroin (président de l'Association des maires de France), Julia Cagé (assistant professor of economics Sciences Po Paris), Reiner Hoffmann (président German Trade Union Confederation), Mary Kaldor (professor of global governance London School of Economics), Laurence Parisot (présidente Citigroup).

Session 21 : mettre l’IA au service du progrès

8h50-10h00. Intervenants : Matthieu Courtecuisse (directeur général SIA Partners), Jeff Feng (CEO Cloudpick), Yuko Harayama (executive director Riken), Luc Julia (CTO & senior VP of innovation Samsung Electronics), Thibault Lanxade (président directeur général Jouve).

Session 25 : qualité, éthique et création : l’enjeu des nouveaux emplois

8h50-10h00. Intervenants : Gilles Babinet (chairman Conseil national du numérique), Helno Eyriey (vice-président Unef), Jean-Jacques Guiony (directeur financier LVMH), Jennifer Hunt (professeure Rutgers University), Karl-Petter Thorwaldsson (vice-président International Trade Union Confederation).

Session 29 : Mobiliser l’épargne pour investir dans notre avenir

8h50-10h00. Intervenants : Mirela Agache-Durand (directrice générale Groupama Asset Management), Michel Cicurel (founder and executive president Michel Cicurel Conseil), François Mallet (senior managing director Kepler Cheuvreux), Laurence Scialom (professeure université Paris Nanterre).

Débat spécial – Comment éviter une crise sociale ?

10h00-10h30. Intervenants : Laurent Berger (secrétaire général de la CFDT), Geoffroy Roux de Bézieux (président du Medef).

Débat : la technologie, réponse potentielle à tous nos défis

10h30-11h10. Intervenants : Mingpo Cai (président fondateur Cathay Capital), Olivier Girard (président France et Benelux Accenture), Elisabeth Moreno (vice president & managing director HP Africa), Jean-Pascal Tricoire (chairman & CEO Schneider Electric), Roxanne Varza (directrice Station F).

Débat : améliorer la mobilité sociale

10h30-11h10. Intervenants : Bernard Gainnier (chairman of PwC France and Maghreb), Saïd Hammouche (founder & CEO Mozaïk RH), Hervé Le Bras (directeur de recherches à l'EHESS), Eric Lombard (directeur général groupe Caisse des Dépôts), Fabien Roussel (secrétaire national du PCF).

Session spéciale – La relance européenne : un sursaut pour sortir plus forts et plus unis

11h10-11h30. Intervenante : Ursula von der Layen, président de la Commission européenne.

Session 14 : mettre la finance au service de la transition écologique

11h30-12h40. Intervenants : Maya Atig (directrice générale Fédération bancaire française), Hervé Ekué (managing partner Allen & Overy), Hervé Helias (CEO Mazars), Sylvie Matherat (member of the High Level Forum of the EU Commission on Capital Market Union), Adair Turner (chairman Energy Transitions Commission).

Session 18 : réguler le pouvoir des monopoles

11h30-12h40. Intervenants : Yifan Ding (Yiyang chair professor Beijing Foreign Languages University), Stéphane Pallez (présidente directrice générale La Française des Jeux), Olivier Peronnet (président Finexsi), Sébastien Soriano (chairman ARCEP), Georges Terrier (associé Davis Polk & Wardwell LLP).

Session 22 : Big data, menace et opportunité

11h30-12h40. Intervenants : Elie Girard (Directeur général Atos), Julien Groues (General Manager Amazon Web Services), Linda Han (Vice President of Public Affairs, Chief Representive of Paris Office Huawei), Jerry Kaplan (Lecturer and Research Affiliate Stanford University), Ludovic Le Moan (CEO and Co-Founder Sigfox).

Session 26 : la redistribution des cartes sectorielles

11h30-12h40. Intervenants : Elie Cohen (Research Director CNRS), Merouane Debbah (Director of Huawei R&D France and Professor at CentraleSupelec), Ana Lehmann (Professor, University of Porto, ancienne Secrétaire d'Etat à l'Industrie du Portugal), Marie-Christine Lombard (Présidente du Directoire Geodis), Vincent Paris (Directeur général Sopra Steria).

Session 30 : braver le risque

11h30-12h40. Intervenants : Manu Bhaskaran (CEO Centennial Asia Advisors), Brigitte Bouquot (Présidente AMRAE), Antoine Lissowski (Directeur général CNP Assurances), Eric Pinon (Président Association française de la gestion financière).