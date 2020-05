VIDEO. Rayane, 19 ans, le musicien devenu la star de son quartier de Marseille pendant le confinement

Juché sur son balcon, il a rendu le confinement plus doux pour tout un quartier, et même au-delà. Pendant plusieurs semaines, Rayane Tachouaft, étudiant de 19 ans vivant à Marseille, a partagé sa passion du saxophone avec les habitants de sa rue, tous confinés face à l'épidémie de Covid-19.

>> Retrouvez les dernières informations sur l'épidémie de coronavirus dans notre direct

"La première fois que je me suis lancé, j'ai posé mes enceintes à même le sol sur mon balcon, mais je suis resté dans ma chambre (…) car j'avais peur de la réaction des voisins", confie le jeune homme à franceinfo. Une timidité qui a rapidement laissé place à des concerts rythmés, avec la mer Méditerranée et le soleil en toile de fond. "RayanSax", son pseudonyme sur les réseaux sociaux, a rapidement fait parler de lui à Marseille, attirant davantage de monde à chacun de ses concerts.

"Ça devenait la Fête de la musique le truc, c'était plus possible, se souvient-il, tout sourire mais les sourcils froncés. On a dû arrêter et faire [ces concerts] par surprise, en changeant soit d'heure soit de jour." Une façon de rappeler que ces morceaux, Rayane les dédiait en premier lieu aux travailleurs mobilisés face à la crise du coronavirus, dont ses propres parents, tous deux soignants.

Une initiative qui touche à sa fin

Avec la levée du confinement, le jeune musicien a choisi d'arrêter ses concerts au balcon, dont le dernier a eu lieu samedi 9 mai. "Ça a été un moyen de fédérer le quartier, de découvrir une certaine solidarité", se félicite-t-il. Mais le saxophoniste souhaite avant tout réussir sa première année de médecine. "Je reste dans mon truc, c'est médecine, sourit-il, les concours sont repoussés donc il va falloir encore fournir du travail." Nul doute que Rayane pourra compter sur ses 50 000 nouveaux abonnés sur Instagram pour lui souhaiter bon courage.