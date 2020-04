VIDEO. Quand George W. Bush présentait son grand plan anti-pandémie en 2005

"Si nous attendons qu'une pandémie apparaisse, ce sera trop tard pour se préparer", lançait George W. Bush. En 2005, l'ancien président américain alertait sur les risques d'une pandémie de grippe aviaire et présentait son plan pour l'appréhender. "De nombreuses vies pourraient être perdues inutilement parce que nous avons manqué d'agir aujourd'hui", estimait-il.

Il rappelait : "Une grippe pandémique arrive quand une nouvelle souche virale émerge et peut se transmettre facilement d'une personne à une autre et pour laquelle il y a peu ou pas d'immunité naturelle. Contrairement à la grippe saisonnière, la plupart des gens n'ont pas bâti d'immunité." Dans sa déclaration, George W. Bush soulignait également le danger d'une grippe pandémique en termes de mortalité : "Elle peut tuer ceux qui sont jeunes et en bonne santé aussi bien que ceux qui sont fragiles et malades."

Lors de ce même discours, l'ancien chef d’État a fait valoir l'importance de se protéger en anticipant : "Nous devons protéger les Américains en faisant des réserves de vaccins contre la grippe virale et d'antiviraux, et améliorer notre capacité à produire rapidement un nouveau vaccin contre une pandémie virale." Enfin, l'ancien Président appelait à l'effort collectif : "Notre stratégie nécessitera les efforts combinés des autorités du gouvernement, de la santé et du domaine médical, vétérinaire et policier et du secteur privé."