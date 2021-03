VIDEO. #OnVousRépond : le ministre de la Santé, Olivier Véran, a répondu à vos questions sur la vaccination contre le Covid-19

La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'accélère en France. Invité du journal de 20 heures de France 2, lundi 1er mars, le ministre de la Santé, Olivier Véran a répondu aux questions posées par des internautes dans le cadre de l'opération #OnVousRépond via ce formulaire ou dans le live de franceinfo.

"Est-ce que les personnes vaccinées peuvent être cas contact ?"

La réponse d'Olivier Véran à la question de @Martin : Le ministre a répondu par l'affirmative. "Nous n'avons pas encore la démonstration pleine et entière que la vaccination protège de l'infection", a-t-il expliqué. "Si des données arrivent et nous prouvent le contraire, on sera très heureux", a affirmé Olivier Véran.

"Quand le gouvernement prévoit-il de vacciner les enseignants en première ligne depuis le début de l'épidémie ?"

La réponse d'Olivier Véran à la question d'@Aurélien : Alors que des élèves en vacances sont revenus à l'école lundi 1er mars, le ministre a souligné que les enseignants ne pouvaient pas être priorisés dans la vaccination. Les "seuls à pouvoir bénéficier d'une vaccination anticipiée" sont les soignants et les pompiers, a rappelé Olivier Véran. "Les enseignants qui sont âgés de 50 et plus et qui ont fragilité peuvent se faire vacciner comme tous les autres Français", a-t-il donc répondu.

"Le port du masque en extérieur est-il vraiment indispensable ?"

La réponse d'Olivier Véran à la question de @Flodig : Le ministre de la Santé défend un "réflexe du quotidien" à adopter en intérieur comme en extérieur. "Il est scientifiquement prouvé que plus vous portez le masque, moins vous allez postillonner ou relarguer des particules de virus qui peuvent se déposer un peu partout", a détaillé Olivier Véran. Il a également insisté sur le fait que des contaminations en extérieur ont déjà été remarquées. "Ce n'est pas le plus fréquent, mais ça arrive."

"Les Ehpad dits médicalisés ont commencé à vacciner, à quand le début des vaccinations pour les résidences seniors dites non médicalisées ?"

La réponse d'Olivier Véran à la question de @Romain : Le ministre a commencé par souligner que "82% des personnes en Ehpad [médicalisés] ont reçu au moins une injection" du vaccin. Dans les résidences non-médicalisées, la vaccination "a commencé" auprès des personnes les plus fragiles. Les autres résidents "font partie de nos priorités", a assuré le ministre.