VIDEO. \"On est tous ici, on dort là\" : ces soignants en EHPAD qui se confinent avec leurs résidents

Dans cet Ehpad, le personnel a décidé de se confiner avec les résidents pour empêcher des contaminations au Covid-19. "Actuellement, on reste tous à plein temps, donc il n'y a personne qui part et qui revient, on est tous ici, on dort là. On s'est fait livrer des matelas par la mairie", explique Mathilde Buxeraud, ergothérapeute.

Sur les 35 salariés, 18 ont décidé de rester pour s'occuper à plein temps des 57 personnes âgées. Pour se nourrir, l'Ehpad se fait livrer par leur société habituelle. Les aliments sont déposés devant le bâtiment et les livreurs attendent que les chariots soient désinfectés par le personnel de l'Ehpad pour pouvoir repartir. Aussi, l'Ehpad tente de maintenir le contact avec l'extérieur notamment en organisant des rencontres par Skype ou des appels téléphoniques.