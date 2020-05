VIDEO. "Nous sommes ravis de revoir des clients" : dans le nord de l'Allemagne, les bars et restaurants ont rouvert

Marie-Pierre Vérot et Nicolas Mathias, édité par Thomas Destelle

Cinquante-trois jours que le "Zur Fähre" était fermé. Cette taverne, qui existe depuis sept siècles, est un peu l'âme de Stralsund, à 300 km au nord de Berlin. La station balnéaire des bords de la mer Baltique est une petite ville, normalement très touristique, qui reprend vie mais doucement.

Les bars et les restaurants ont rouvert dans le Land de Mecklenbourg Poméranie. Les habitants, de cette région du nord de l’Allemagne, sont les premiers à profiter de mesures plus larges de déconfinement dans le pays.

" Tout le monde reste sur ses gardes"

Le maire de Stralsund passe une tête dans la taverne. Impensable pour Alexander Badrow, en ce jour de réouverture de sa ville, de ne pas trinquer. "Ce n'était jamais arrivé de voir ce bar fermé, explique-t-il. Nous sommes ravis de revoir des clients, et bientôt les touristes de toute l'Europe comme les Français. Bienvenue à tous. Ici, c'est un coin de paradis !"

La vie revient, mais pas tout à fait, confie Inès en sirotant sa bière : "Ce n'est pas comme avant. Tout le monde reste sur ses gardes. On sait qu'il y a toujours cette menace de la maladie et maintenant si tout rouvre, il se pourrait que les choses s'aggravent et que le nombre de cas augmente."

La peur est là, mais aujourd'hui, nous essayons de ne pas y penser. Inès, habitante de Stralsund

Pas plus de deux familles par table, la patronne à son mètre pour mesurer les distances et un cahier bleu pour noter le nom de chaque clients au cas où l'épidémie repartirait.

Stralsund a été épargnée par l'épidémie de coronavirus avec dix cas seulement pour 60 000 habitants et un seul décès. Mais chacun sait que cela prendra du temps. Ce premier jour d'ouverture dans le Land de Mecklenbourg Poméranie a d'ailleurs été accueilli de façon très mesurée. Seul un tiers des restaurants de la ville ont dressé leurs tables.