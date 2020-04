VIDEO. "Mon église est remplie " : en Corse, un prêtre célèbre la messe devant des photos de ses paroissiens

"C'est la première fois que j'ai des chrétiens qui sont là deux jours avant la messe", s'amuse le père Georges Nicoli, prêtre à l'église Notre-Dame-de-Lourdes à Bastia (Haute-Corse). Confiné depuis le mardi 17 mars comme le reste du pays face à l'épidémie de coronavirus, le père Nicoli a trouvé un moyen insolite de continuer à célébrer la messe : il a disposé les photos de ses paroissiens sur les bancs de son église. Une idée qu'il a empruntée à un prêtre de la ville de Crémone, en Italie. "J'ai fait un appel, j'ai lancé ça sur Facebook, raconte-t-il à franceinfo, on a eu plus d'une centaine de photos qui sont arrivées en l'espace de quatre jours".

Le prêtre corse se réjouit de cette initiative, qui lui permet de garder le lien avec sa communauté religieuse malgré le confinement. "En tant que prêtre, ce n'est pas simple, on est faits pour le contact, on est faits pour rencontrer les gens", confie-t-il, particulièrement marqué par les enterrements de ces derniers jours. "On ne voit pas les gens partir, on est juste appelé au cimetière [...] avec le strict minimum de la famille", raconte-t-il.

Alors, pour garder le contact, le père Georges Nicoli a investi les réseaux sociaux et célèbre chaque jour la messe sur Facebook et YouTube. Quant aux photos étalées sur les bancs de son église, il espère que leurs propriétaires "viendront les récupérer à la fin du confinement, le plus vite possible".