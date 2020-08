VIDEO. Mesures contre le coronavirus dans le football : "La vie privée de chaque joueur, c'est un vrai trou dans la raquette", dit le directeur médical de la FFF

"Sur tout ce qu'on ne gère pas, dans l'extérieur, la vie privée de chaque joueur, c'est un vrai trou dans la raquette", en termes de mesures sanitaires contre le coronavirus, explique mercredi 12 août sur franceinfo le directeur médical de la fédération française de football, Emmanuel Orhant. Cependant, il juge que la gestion des mesures sanitaires au sein des clubs est, selon lui, "parfaite".

"Tout a été repensé depuis mars, avec différents niveaux de protocoles sanitaires validés par le gouvernement", développe le médecin qui a participé à la rédaction du protocole sanitaire. Il explique que les joueurs de football professionnels sont "beaucoup plus" surveillés que les citoyens lambda.

Déjà, on les met dans une bulle. Quand ils arrivent à l'entraînement, c'est beaucoup plus strict qu'en entreprise. Les vestiaires ne sont pas autorisés, ils arrivent en tenue et ils repartent en tenue. Tout est fait pour qu'ils ne puissent pas être en contact avec le coronavirus.