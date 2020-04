VIDEO. Ma vie de confiné

J’étais où ? Avec qui ? Dans quelles conditions ? Tout le monde se souviendra de son confinement, de cette période suspendue qui s’étire depuis plus d’un mois déjà pour près de 67 millions de Français.

A quatre dans 11 mètres carrés

Martial se rappellera que son troisième enfant venait de naître et démarrait son existence avec ses deux frères et sœur entassés dans une chambre de bonne de 11 mètres carrés à Paris. Sihem se souviendra qu’elle devait elle-même faire le ménage des parties communes de son immeuble, en banlieue de Besançon.

En quarantaine à Taïwan

Jean n’oubliera jamais sa mise en quarantaine seul, dans un petit studio de Taïwan avec interdiction absolue d’en sortir. Et Eric se souviendra que dans le confinement de sa chambre d’hôpital, des soignants lui ont sauvé la vie.

Tous ont accepté de se filmer pour "Envoyé spécial" et de raconter à leur manière, et parfois avec un certain sens de l'humour, cette période si étrange qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Un reportage de Perrine Bonnet, Alice Gauvin et Nils Montel diffusé dans "Envoyé spécial" le 23 avril 2020.

