VIDEO. Los Angeles, l’Amérique tétanisée

Avec plus de 300 000 cas recensés le premier week-end d'avril, les Etats-Unis sont désormais le pays qui compte le plus de malades du coronavirus dans le monde. L’Etat de Californie a été le premier à prendre des mesures radicales de confinement.

Les familles se sont ruées dans les supermarchés mais aussi chez les armuriers, comme Tim, père de famille et banquier de profession, qui achète un pistolet pour la première fois de sa vie... L’effondrement économique et l’explosion du chômage (10 millions de chômeurs de plus en quinze jours) lui font craindre le retour d'émeutes meurtrières.

Chômage et inégalités en forte hausse

Les plus aisés, eux, se font livrer leurs courses, et font venir leur médecin à domicile pour ne pas risquer d'être infectés. Ils sont prêts à payer 300 dollars le test de dépistage. Pendant ce temps-là, 60 000 sans-abris dorment dans des camps surchargés, sans protection face au virus.

Un reportage d’Elvire Berahya-Lazarus, Gary Grabli et Vincent Liger avec CAT & Cie diffusé dans "Envoyé spécial" le 9 avril 2020.

