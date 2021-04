Vidéo Les idées claires. Sommes-nous dans une dictature sanitaire ?

Avec le troisième confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 est ressortie une fois de plus l'accusation de "dictature sanitaire". Une accusation qui vient de tous les bords, de droite comme de gauche, et qui dénonce l'emprise des médecins et des avis scientifiques sur les décisions politiques.

Autre dénonciation, celle de l'absence de débat et de vote préalable à l'Assemblée nationale et la mise à l'écart d'un contrôle parlementaire de ces mesures sanitaires. Notre vie est-elle aujourd'hui, et pour un certain temps encore, conditionnée par les décisions de scientifiques non élus et à qui on donne tout pouvoir pour régenter notre quotidien ?

Nous avons posé la question à Stanis Perez, historien de la médecine et de la santé, co-auteur de Pandémies. Des origines à la Covid-19, avec Patrick Berche (Perrin, 2021).