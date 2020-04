VIDEO. Le gouvernement annonce la vente de masques grand public dans "toutes" les grandes surfaces "à partir du 11 mai"

Ces masques non sanitaires seront vendus à un prix compris entre deux et trois euros, selon la secrétaire d'Etat Agnès Pannier-Runacher.

Son prix sera "de deux à trois euros". La secrétaire d'Etat à l'Economie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé mercredi 29 avril, sur BFM Business, avoir "obtenu un accord avec la grande distribution pour que certaines enseignes commencent à vendre des masques dès la semaine prochaine et pour que toutes les enseignes vendent des masques à partir du 11 mai".

"Deux à trois euros le masque lavable réutilisable, ça veut dire entre 10 et 30 centimes l'usage", a-t-elle précisé, évoquant son souci de "mettre en place des canaux de distribution pour que les Français trouvent des masques à la portée de leur domicile et de leur budget". Les grandes surfaces vendront aussi des masques en papier à usage unique "à prix coûtant". Les personnes les plus vulnérables auront 5 millions de masques réutilisables gratuits à disposition par semaine, a-t-elle rappelé.