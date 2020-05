VIDEO. Origine de la pandémie : "Complément d'enquête" sur une théorie du complot

"Ce coronavirus, c'est sans doute un coup des communistes chinois ! Ils ont fabriqué une bombe bactériologique !" "On le sait, que ce virus a été fabriqué par l'homme ! Il est aussi faux qu'une banane en plastique !" Ces vidéos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux partagent une conviction : le coronavirus serait issu d'une manipulation génétique. Dans un climat de guerre froide avec la Chine, favorisé par les déclarations tonitruantes de Donald Trump, les rumeurs les plus folles circulent, surtout aux Etats-Unis.

Ces rumeurs se basent notamment sur l'existence de certaines expérimentations. Au centre de tous les soupçons, Shi Zhengli, la directrice du laboratoire P4 de Wuhan. En 2015, en collaboration avec une équipe américaine, elle a créé un virus mutant. Dans le but de préparer un vaccin, un coronavirus de chauve-souris inoffensif a été mélangé au SRAS, mortel pour l'homme. Ceci pour le cas où le virus inoffensif muterait de lui-même...

Le laboratoire P4 de Wuhan au centre des soupçons

Le coronavirus serait-il lui aussi un virus modifié, comme le soupçonnent ces complotistes ? Le Covid-19 pourrait-il être une maladie créée par l'homme ? Pour le savoir, "Complément d'enquête" est allé poser la question à un éminent professeur de l'Institut Pasteur. Simon Wain-Hobson est l'un de ceux qui dénoncent sans relâche les virus fabriqués en laboratoire.

Pourtant, dans le cas du coronavirus, le scientifique est formel : il n'est pas le fruit d'une manipulation. "Si on regarde le génome du virus du Covid-19, il ne porte pas la signature d'une manipulation par des biologistes. Ça nous embête, convient-il, on aime bien les histoires... mais il faut respecter les faits, et les données scientifiques disent que : c'est naturel."

