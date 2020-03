VIDEO. \"La vérité, c\'est que Tom a toujours gardé ses meilleurs rôles pour la vraie vie\" : voici l\'histoire de Tom Hanks

Tom Hanks naît en 1956 en Californie. Alors qu'il n'a que 5 ans, ses parents divorcent. Lui, son frère et sa sœur aînés restent avec leur père, tandis que leur frère cadet s'installe avec leur mère. Avant l'âge de 10 ans, il a déjà déménagé dix fois. À 23 ans, il s'installe à New York et l'année suivante il décroche un rôle dans le série "Bosom Buddies".

En 1984, le réalisateur Ron Howard lui confie son premier rôle principal au cinéma : celui d'un homme qui tombe amoureux d'une sirène dans "Splash". Mais c'est à ses 32 ans, que son rôle dans "Big" lui vaut sa première nomination aux Oscars et fait de lui une star. Aussi, en 1994 et en 1995, il remporte l'Oscar du Meilleur acteur pour ses rôles dans "Philadelphia" et "Forrest Gump".

Le " Papa de l'Amérique"

Dès le milieu des années 1990, ses rôles d'hommes normaux qui vivent des situations extraordinaires lui offrent une immense popularité et le surnom, donné par la presse, de "America's Dad". À 40 ans, pour se préparer au tournage de "Il faut sauver le soldat Ryan", il convainc ses partenaires de passer six jours dans les conditions de vie des soldats américains de la Seconde Guerre mondiale.

En 2008, il participe à une campagne de levée de fonds contre la Proposition 8, une mesure californienne visant à définir le mariage exclusivement comme l'union d'un homme et une femme. À 57 ans, il révèle être atteint de diabète. À 60 ans, il reçoit la médaille de la Liberté, plus haute distinction américaine, des mains de Barack Obama.

Le 12 mars 2020, alors qu'il prépare un tournage en Australie, Tom Hanks annonce que sa femme et lui sont atteints du Covid-19.